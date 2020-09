Il perdono è una mossa dell’amore, non una teoria

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.

Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato;

e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.

A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice».

Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure».

«Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta.

Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?».

Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».

E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli.

Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi.

Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi.

Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco».

Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati».

Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?».

Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; và in pace!». (Lc 7,36-50)

Gesù non fa preferenze di persone, non ha pregiudizi contro nessuno, per questo il Vangelo di oggi registra una cena a casa di un fariseo di nome Simone. C’è da dire che la polemica che Gesù ha sempre viva è contro la mentalità farisaica, ma non ha nulla contro i farisei, anzi, diversi suoi discepoli sono proprio farisei e scribi. La mentalità distorta contro cui si scaglia Gesù emerge anche nella cena raccontata nell’episodio di oggi: “Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato”. Tutti sanno chi è quella donna, anche il padrone di casa. Ed è inevitabile qualche pensiero cattivo su quello che sta accadendo. Perché Gesù permette di farsi toccare da una donna simile? Perché non la umilia, non la rimprovera pubblicamente? Come può non accorgersi di che donna può essere una donna che osa tanto? Nessuno parla, ma Gesù conosce i pensieri dei cuori dei presenti, e conosce anche i pensieri del padrone di casa: “«Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco»”. È incomprensibile per una persona che conosce la teoria ma non conosce l’amore comprendere il modo di agire di Gesù. Ciò che è in discussione non è se è giusto o meno prostituirsi, ma se è giusto o meno che anche una prostituta possa avere una possibilità di perdono. Sentirsi migliori degli altri ci rende solo superbi, ma non ci fa capire il cuore del Vangelo.