Mia madre aveva ragione! Una processione mariana a Parigi me lo ha dimostrato

È impossibile contare le volte in cui mia madre ha dichiarato: “Dio opera in modi misteriosi”. Da bambina mi chiedevo cosa volesse dire esattamente. La bambola alta un metro che desideravo da tanto tempo sarebbe apparsa il giorno del mio compleanno?

Crescendo sono andata oltre le cose materiali e sono arrivata a vedere che il detto riguarda più che altro il fatto che Dio mi metta su una strada che non avrei mai pensato di prendere, o nella quale temevo di avventurarmi. Di recente, poi, durante il weekend della festa dell’Assunzione di Maria, ho acquisito una prospettiva ancor più profonda…

Era una domenica mattina. Piovigginava e avevo un milione di cose da preparare per le vacanze con miei figli. Dovevano partire quella sera per un viaggio di quasi 900 chilometri nel sud della Francia. Dovevo guidare su strade che non conoscevo ed ero abbastanza timorosa, ma il pensiero di vedere il mio amato fratello maggiore rendeva meritevole ogni sforzo.

Stavo percorrendo una strada ripida, e sulla cima della collina ho visto una folla e ho sentito una sorta di inno. Mentre mi avvicinavo, ho visto una processione con una statua della Vergine Maria su un camioncino che guidava la processione. La seguiva un gruppo di fedeli che cantavano in modo accorato in francese. Anche se non riuscivo a capire tutto, era un inno di lode alla Madonna.

Non avevo mai assistito a niente del genere per le strade di Parigi.

Mi ha sobbalzato il cuore, e non ho potuto fare a meno di pensare – in modo piuttosto egoistico, ho pensato – che Maria non avrebbe potuto visitare il mio quartiere in un momento migliore.

Ho seguito la processione per un po’, e ho pregato quando si è fermata a ogni semaforo. Al termine di una preghiera, una signora si è fatta avanti e mi ha regalato una medaglietta della Madonna. Mi ha spiegato che la processione era più di una semplice celebrazione dell’Assunzione; quella statua particolare aveva percorso 965 chilometri di pellegrinaggio dal sud-est della Francia per unirsi a un’altra statua proveniente da Lourdes, nel sud-ovest del Paese, per formare una lettera “M” sulla Francia.

Il pellegrinaggio doveva incoraggiare lo spirto dei fedeli fiaccato dall’incendio della cattedrale di Notre-Dame e dalla pandemia di coronavirus. Maria era lì per diffondere gioia e speranza, e tuttavia a livello personale c’era molto di più. Sembrava come se la mia madre spirituale mi avesse appena fatto visita per rassicurarmi. Per incoraggiarmi nel mio viaggio (che ironicamente mi avrebbe portata non lontano da Lourdes) e vegliare su di me.

È stata una coincidenza? Forse, ma penso che Dio stesse operando nei Suoi modi misteriosi.

Ha inviato la mia madre spirituale non solo a rassicurarmi, ma anche a dare grande sollievo alla mia madre terrena, estremamente preoccupata del fatto che potessi schiantarmi con la macchina prima ancora di uscire dal parcheggio. Quando le ho detto che mi ero imbattuta in Maria e che mi era stata regalata una medaglietta ha gridato al telefono: “Indossa subito quella medaglietta e non togliertela!” Visto che faccio sempre quello che dice mia madre, in pochi secondi avevo addosso la medaglietta, che da allora non ha più lasciato il mio polso.

Nel corso del mio viaggio, durato in tutto 20 ore, ho visto il risultato due incidenti gravi che dovevano essersi verificati solo pochi minuti prima che passassi di lì. Ogni volta ho stretto la medaglietta e ho sentito il miracolo dell’opera di Dio nei Suoi modi misteriosi. E mentre mi sentivo decisamente sollevata una volta varcata la soglia della casa di mio fratello, ho provato anche grande gratitudine per il promemoria del fatto che Maria è una madre eterna per tutti noi e che è sempre al nostro fianco.