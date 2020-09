Hold still – Facce e storie quotidiane di un popolo dentro l’emergenza

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Lo scorso maggio, in pieno lockdown, la Duchessa Kate Middleton ha lanciato un progetto chiamato «Hold still» (letteralmente ‘fermo lì!’) in collaborazione con la National Portrait Gallery di Londra . L’idea era quella di raccogliere una foto collettiva del paese,di questo tempo vissuto nell’emergenza della pandemia. Più concretamente: l’invito aperto a tutti è stato quello di mandare un’istantanea della propria vita quotidiana, che raccontasse. Kate è appassionata di fotografia, ma le competenze tecniche nell’arte del ritratto non erano tra i requisiti chiesti a chi liberamente ha partecipato. Il vero cuore di questo progetto è quello – come si suol dire – di catturare il momento, cioè di fare memoria: fissare con la fotografiaperché raccoglie un’esperienza di gioia o dolore preziosa.

L’immagine ha una potenza sintetica, lo sappiamo. Gli inglesi hanno aderito con entusiasmo e sono arrivate 31.598 foto, per la precisione. Qualche giorno fa, Kate Middleton ha reso note le 100 fotografie che faranno ufficialmente parte della mostra allestita alla National Portrait Gallery. Della commissione che ha valutato gli scatti fanno parte il direttore della Galleria, un poeta e scrittore (Lemn Sissay), una capoinfermiera (Ruth May) e una fotografa (Maryam Wahid). I tre temi proposti come orizzonte complessivo sono: aiutanti ed eroi – la nuova normalità – gesti di gentilezza.

La storia siamo noi

Cosa si vede in questi scatti? La vita esplode nelle sue sfumature uniche. Le ho sfogliate e sentivo, in sottofondo, l’eco di un’intuizione di Chesterton che riguardava gli stranieri, ed è di un’attualità disarmante (proprio per non cadere nella deviazione ideologica del tema): quando incontriamo gli uomini per strada, ci sembrano lontani mille miglia e li sentiamo estranei; ma quando da lontano – ad esempio leggendo il giornale – incrociamo le loro storie ci diventano fratelli. Stare in mezzo alla gente è difficile, straniero può diventare pure il nostro vicino di pianerottolo.

Se grazie a un qualsiasi mezzo, riusciamo a bucare lo scudo di scontrosità e individualismo che ci portiamo addosso, ecco che l’umanità mostra la sua voce fraterna. In molte di queste foto ho ritrovato la mia vita e guardarla attraverso la storia di qualcun altro aiuta più che giudicare i nostri fatti in solitudine. Ci sono istantanee familiari che ci ricordano quanto ogni giorno sia una bella impresa da portare avanti alla meno peggio. Ci sono scorci di meraviglia nati in un appartamento di due stanze appena. Ci sono volti che incarnano parole che spesso usiamo solo per fare discorsi apprezzati e applauditi, il sacrificio ad esempio.

Siamo molto grati alla National Portrait Gallery che ci ha permesso di pubblicare una selezione di questi scatti, perché sono la storia nella miglior accezione del termine. Siamo assediati di notizie e opinioni che riguardano questa pandemia, siamo ancora dentro una fitta coltre di incertezze eppure si alzano i cori superbi di chi ha già capito tutto e vuole gridarlo su ogni piattaforma, usando ogni altoparlante mediatico.

Di sicuro possiamo dire che tantissimi uomini e donne sono all’opera come possono dentro l’emergenza. La maggior parte di noi è indaffarata con le sacrosante necessità quotidiane e questa fatica è parte della nostra speranza. Non è detto che l’orizzonte complessivo degli eventi ci sia chiaro, ma ci è chiaro che ai figli vanno tagliati i capelli e che per addormentarsi hanno bisogno di una favola. Il bello delle immagini è che possono essere guardate in silenzio, e possono innescare quel momento fecondo che è la riflessione (e la preghiera). Ogni piccola storia ha qualcosa che ci assomiglia, e ci aiuta a mettere a fuoco i dettagli essenziali ma sfuggenti – «ciò che inferno non è» direbbe Calvino.