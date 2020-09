Il beato Alberione e quella protezione speciale dell’arcangelo Gabriele

Il sacerdote piemontese, fondatore della Famiglia paolina e beato dal 2003, ha amato, seguito e pregato gli Angeli nella sua vita personale, fin dai primissimi anni.

Già nel 1954 “San Gabriele Arcangelo” era invocato come il patrono delle tecniche audiovisive (cinema, radio e televisione): “muova e guidi innumerevoli anime a recare l’annunzio della salvezza all’umanità. Che mai queste tecniche siano adoperate per l’errore e la rovina delle anime e che ogni uomo accolga docilmente il messaggio di Cristo” (La coroncina all’Angelo custode”, 3 giugno 1954 in SPa (1962) p 480).

L'arcangelo Gabriele.

“Maria fu annunziata dall’Angelo”

Nel 1955 don Alberione esortava il suo uditorio ad “accogliere l’ufficio (l’incarico apostolico o ministeriale) con spirito soprannaturale, che significa: nello spirito con cui Maria accolse il suo ufficio. Maria fu annunziata dall’Angelo. L’Angelo le diede da parte di Dio l’annuncio che il Figlio di Dio si doveva incarnare in Lei. Maria dovette chiedere qualche spiegazione. Non si deve credere ad ogni spirito — come dice San Paolo — ma bisogna considerare se lo spirito viene da Dio” (Dagli “Appunti delle Conferenze tenute nella Settimana di aggiornamento”; luglio 1955).

I due Istituti

Nel 1957, mentre celebrava il 50esimo della sua ordinazione sacerdotale dalla Santa Sede era pubblicata la costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia per gli Istituti secolari. Alberione costituì allora ufficialmente ben due istituti di vita secolare sotto la protezione dell’Arcangelo Gabriele.

Distinse l’Istituto femminile di Maria Ss. Annunziata (le Annunziatine) e l’Istituto maschile di San Gabriele Arcangelo (i Gabrielini), affidando entrambi alla protezione degli Angeli e componendo per loro due speciali preghiere, registrate nel manuale delle Preghiere della Famiglia paolina.

San Gabriele e Pio XII

Nel 1958 spiegava meglio la natura dei due Istituti e i loro protettori: “San Gabriele è il santo che ha annunziato la redenzione all’umanità, prima al profeta Daniele, poi a Zaccaria padre di San Giovanni Battista e poi a Maria Santissima. Quindi San Gabriele che annunzia e Maria che accetta l’annunzio, rappresentano i due Istituti, San Gabriele e Maria Santissima Annunziata” (Cf MS (1976) p 81. Identità degli Istituti Secolari, 26 settembre 1958).

Public Domain I tre arcangeli: San Michele a sinistra, San Gabriele al centro, san Raffaele a destra.

“L’Istituto di San Gabriele, prende il nome da San Gabriele Arcangelo perché vuole formare, avviare i suoi membri ad una vita apostolica di penetrazione, usando tra gli altri mezzi, il cinema, la televisione, la radio che sono stati posti sotto il patrocinio di San Gabriele Arcangelo da Sua Santità Pio XII con l’enciclica Miranda Prorsus. L’Arcangelo, annunziatore dell’Incarnazione e salvezza a Daniele, a Zaccaria, a Maria santissima” (Cfr G. Alberione, Alle Pie Discepole III (1958) pp 125-162; Istituti Secolari, 13 aprile 1958).

La preghiera

L’Istiuto San Gabriele ha una sua preghiera che è fatta propria anche dal resto della Famiglia paolina: