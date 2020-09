La Apple ci ha offerto la pubblicità migliore su pudore e privacy (VIDEO)

di Silvana Ramos

La pubblicità appena lanciata dalla Apple, intitolata “Condividere troppo”, mi sembra geniale. Credo che si possa usare in varie conversazioni: sulla sessualità, sull’aspetto pubblico, su quello privato…

Mi rallegra e mi emoziona trovare queste perle contemporanee che in modo divertente ci permettono di comprendere verità innegabili relative all’essere umano.

Anche se lo spot parla in modo specifico della cura delle informazioni sulle reti sociali e dei dati nell’uso della tecnologia, credo che il tema possa abbracciare aree più profonde della nostra vita.

Parliamo del pudore

Cosa significa “condividere troppo”? Questa tendenza “liberale”, intesa come tendenza che si allontana dai modelli tradizionali (generalizzati come modelli rigorosi), risulta ironicamente utile per parlare di concetti preziosi come il pudore e l’intimità.

Da un lato ci esorta a provare di tutto, a vestirci e svestirci come ci va e a dire o condividere la prima opinione che ci viene in mente senza rifletterci troppo.

Potremmo dire senz’altro che il pudore sia la prima arma di difesa che un essere umano, anche un bambino piccolo, ha per difendersi contro qualsiasi ferita nei confronti della sua intimità.

Il pudore è quella riserva, quel voler tenere per sé qualcosa che è solo nostro e che ha a che vedere con quello che siamo. Solo noi abbiamo la potestà, la capacità, di decidere chi lasciare entrare in quello spazio e chi no.

Nessuno può costringermi a esporre la mia intimità

Nessuno, men che meno le mode o i mezzi di comunicazione, possono dettare o forzare a esporre la nostra intimità senza consenso. Per questo bisogna bisogna capire innanzitutto cosa sia l’intimità, e servono conoscenza personale e ovviamente il fatto di coltivare la prudenza e il pudore.

Il pudore si intende o si relaziona innanzitutto al corpo. Lo associamo a quell’azione che porta a coprire il corpo nudo. Per questo diciamo che hanno pudore le persone che si coprono molto e si fanno degli scrupoli a mostrare qualsiasi parte del proprio corpo. All’altro estremo ci sono quelle che non hanno alcun problema a mostrarlo tutto, note come “impudiche” (senza pudore).

Il pudore ha un senso molto più ampio del coprire o meno il corpo, come vediamo in questo divertente spot. Potremmo anche dire che il pudore ha a che vedere con la prudenza, intesa come distinguere ciò che bisogna fare in base alla situazione in cui ci si trova.