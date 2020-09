Sapete qual è il crocifisso più grande del mondo?

Fino a poco tempo fa, si pensava che il crocifisso più grande del mondo fosse una statua di Gesù alta otto metri situata a Indian River, nel Michigan (Stati Uniti). L’imponente Cross in the Woods, opera dello scultore statunitense Marshall Fredericks, è stata realizzata nel 1959 per servire da ispirazione quotidiana a chi viveva lontano da una chiesa.

Oggi, grazie alla reti sociali, apprendiamo che il titolo di “crocifisso più grande del mondo” spetta in realtà a una statua che si trova in America Latina. Nella città di Huila, a circa 16 chilometri da Neiva, in Colombia, un crocifisso gigantesco lungo 80 metri riposa su una cappella in un parco tematico religioso chiamato Parque Espiritual La Sangre de Cristo (Parco Spirituale Il Sangue di Cristo).

Secondo il sito Diario del Huila, durante la Settimana Santa e altre date importanti del calendario cattolico il parco attira visitatori che oltre ad assistere alla Messa nella cappella sotto la scultura gigantesca di Cristo vi si recano per apprezzare le bellezze naturali della regione e altre attrazoni del parco.

Sul posto si può anche visitare una replica del Parco Archeologico di Sant’Agostino, fare una gita in kayak nel lago del parco e vedere una replica di un tempio egizio e un museo precolombiano. Si può anche godere di una cascata artificiale, pescare e passeggiare, oltre ad essere ospitati gratuitamente in una delle strutture che possono accogliere ciascuna quattro persone.

Se non avete la possibilità di recarvici personalmente, guardate questo video per conoscere tutti gli angoli di questo splendido luogo:

Un’osservazione: visto che il crocifisso colombiano è steso anziché perpendicolare al suolo, il crocifosso Cross in the Woods del Michigan può essere davvero il più alto del mondo, anche se misurata dalla testa ai piedi la statua del parco tematico sudamericano è chiaramente più alta.