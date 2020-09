Coronavirus. Catechesi in casa con il cinema

In compagnia di, presidente di WeCa in collegamento via Skype, vedremo come la catechesi, sospesa in tutta Italia in queste settimane di emergenza sanitarie, possa proseguire in famiglia anche grazie al cinema. Con Arianna Prevedello conosceremo il progetto “ Catechesi a domicilio ”, iniziativa ideata da Acec in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI: cinque schede per accompagnare la visione di altrettante pellicole – a disposizione nelle piattaforme digitali – per cogliere in esse parole fondamentali della fede, parole buone prima di tutto per la vita in famiglia.

Qui l’articolo originale pubblicato da WeCa – Associazione Webcattolici Italiani