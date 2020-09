8 consigli per rafforzare il matrimonio ed evitare il divorzio

Ecco gli ingredienti principali di un matrimonio pieno e felice:

1 Comunicare è un fattore preventivo essenziale

Ciò che non si comunica non viene condiviso. Quello che non si condivide finisce per distanziare le persone. La distanza non unisce, e quello che non unisce finisce per estinguere e dissolvere qualsiasi rapporto, finché l’uno diventa un estraneo per l’altro.

2 Rispettare e ammirare l’altro

Questi due elementi aiutano la coppia a evitare conflitti, perché questi sorgono soprattutto quando si smette di ammirare l’altro. Quando ciò accade, il passo successivo è la mancanza di rispetto, che inizia con parole e gesti e può arrivare alla mancanza di rispetto a livello fisico, e perfino alla violenza domestica.

3 Non fuggire dalle difficoltà e non insistere sulle differenze

Per cercare di risolvere i problemi, la prima cosa da fare è identificarli, per poi affrontarli. S le difficoltà vengono messe a tacere, ciò che era piccolo diventerà gigante e porterà a una crisi. Quanto alle differenze nella coppia, esisteranno sempre. Le persone sono diverse, e gli uomini sono diversi dalle donne. Le differenze ci rendono complementari, ci aiutano a crescere e ad arricchirci. Il rispetto delle differenze è un’opportunità per la coppia di conoscersi meglio.

4 Dedicare tempo, pazienza e tenerezza

Chi va sempre di fretta non riesce a percepire la realtà dell’altro, non si fa toccare dalla presenza altrui. Chi ama dedica del tempo all’amato, ha pazienza per ascoltare e comprendere. Se ci sono tempo e pazienza, la tenerezza finisce per invadere spontaneamente l’intimità della coppia, come dimostrazione effettiva d’amore.

5 Avere una vita sessuale piena e attiva

I rapporti sessuali sono necessari nella vita della coppia. Non sono la priorità principale, ma una delle prime condizioni che definiscono il matrimonio e vanno soddisfatte. La vita sessuale richiede sforzo e dedizione, ed è una splendida opportunità di donarsi al coniuge.