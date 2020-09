Recita l'”Atto di fiducia nella bontà di Gesù”

Signore, ecco qui un’anima che sta nel mondo per praticare la tua ammirevole misericordia e per farla brillare alla presenza del Cielo e della Terra. Che gli altri ti glorifichino, facendo vedere la forza della tua grazia, per la loro fedeltà e costanza; e ti sono fedeli. Per quanto riguarda me, io ti glorificherò facendo conoscere quanto sei buono con i peccatori e come, molto al di sopra di ogni malizia, sta la tua misericordia, che niente può esaudire; come nessuna ricaduta, per quanto vergognosa e criminosa sia, debba portare il peccatore a disperare del perdono.

Ti ho offeso gravemente o mio amabile Redentore; ma ti avrei offeso molto più ancora, se ti avessi fatto l’orribile oltraggio di pensare che non sei così buono da perdonarmi.