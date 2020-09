La formula dell’amore di Dio

Nel Vangelo di San Matteo, Gesù ci insegna: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano” (5, 44).

Per essere veramente figli di Dio, dobbiamo imparare ad amare come Dio ci ama, come Gesù ci ama. Dobbiamo imparare a porgere l’altra guancia. Dio chiede non di lasciare che l’altro ci aggredisca, ma un altro modo di reagire: non lasciar crescere nel nostro cuore il desiderio di vendetta, ma avere uno spirito di pazienza e d’amore.

Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ovvero dal Suo amore, e saremo veramente figli dell’amore solo quando impareremo ad amare. “Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene?” (Luca 6, 32).

Vivere la Parola di Dio esige da noi una rottura con il mondo. Se spesso le persone aspettano un comportamento del tipo “occhio per occhio, dente per dente”, per il Padre dobbiamo amare e perdonare.

È facile? Sicuramente no, per questo Gesù avverte: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano” (Matteo 7, 13-14).

Spesso rimaniamo attaccati alle nostre paure – quello che penseranno gli altri se porgo l’altra guancia, se non ripago con la stessa moneta…

Solo avendo il coraggio di seguire Gesù, di donargli la nostra vita, riusciremo a seguire i Suoi insegnamenti. Come ha scritto San Giovanni, “Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto” (1 Giovanni 4, 20).

Se vogliamo amare Dio, dobbiamo amare i nostri fratelli.