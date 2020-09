“Ci sono uomini che sfoggiano tanta erudizione teologica ma non producono frutti spirituali; hanno molte argomentazioni, ma non hanno l’unico argomento del Vangelo: il frutto. Discorsi articolati, conoscenza delle Scritture, onestà di vita, ma manca fuoco, mancano segni, manca autenticazione soprannaturale.

Dio non ha bisogno di esibizionisti dall’intellettualità morta; cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità; uomini infiammati di zelo per il suo nome; vite che ardono, che sono esse stesse la prova della verità di un Dio vero!

Per questo, il Signore preferisce un santo a mille teologi presuntuosi, pieni di ‘ragione’”.