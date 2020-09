Offrite a Dio la vostra giornata lavorativa con questa breve preghiera

Sapevate che qualsiasi cosa, anche i vostri compiti lavorativi quotidiani, possono essere offerti a Dio? A volte dimentichiamo che Dio vuole essere coinvolto in ogni sforzo che compiamo, anche se il nostro lavoro è confezionare hamburger in un ristorante. Può non sembrare alla moda o santo, ma con Dio tutto può essere santificato e trasformato in un’offerta.

Ecco una breve preghiera che può essere recitata subito prima di intraprendere qualsiasi compito e che ci ricorda di fare tutto per la gloria di Dio e non per la nostra.

Tutto per te, o Signore, o mio Gesù, tutto per te!