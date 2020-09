9 consigli per pregare quando senti che Dio non ti ascolta

1 Riconoscete che Dio non è una semplice idea

di Mauricio Montoya

È importante avere ben presente che Dio è reale, non un’idea astratta. Parliamo e confidiamo tutto a un essere reale, e quello che diciamo non sono parole che si porta via il vento.

2 Cercate un luogo tranquillo



Scegliete un luogo in cui vi sentite in pace e siete a vostro agio. Può essere un parco, una chiesa, la vostra stanza… Pensate che quello è il vostro spazio personale. Se volete accendete una candela o sedetevi a terra. Tutto quello che vi fa stare comodi serve.

3 La concentrazione è importante

Distrarsi è molto facile. Pensate che la preghiera è un momento per voi stessi, è sentire che quei minuti sono il vostro spazio e nessuno può rubarvi quell’istante di tranquillità. Mettete il cellulare da una parte, spegnete la televisione e allontanatevi dai rumori eccessivi. Se vi aiuta mettete musica strumentale o religiosa, lasciate altrove i documenti di lavoro o di studio e dedicate quel tempo solo a Dio.

4 Conoscete le testimonianze di altre persone

Di conoscenti, familiari, amici… Può anche essere utile effettuare ricerche su Internet o sui libri per scoprire le testimonianze di persone che sono riuscite a compiere un processo spirituale sano. Leggere la vita di alcuni santi o degli apostoli nelle Sacre Scritture è un enorme aiuto per comprendere che Dio è sempre presente e ci ascolta in ogni momento.