12 immagini mariane incoronate dai Papi

In certe occasioni, un Papa sceglie di “incoronare” ufficialmente un’immagine della Madonna. In genere questo atto implica la benedizione di una corona ornamentale che viene fissata su un dipinto o una statua.

Secondo la Catholic News Agency, “un’incoronazione canonica è un pio atto istituzionale in cui il Papa, attraverso una bolla [un documento papale ufficiale], stabilisce che una corona o un’aureola di stelle venga aggiunta a un’immagine mariana sotto uno specifico titolo devozionale in un’area o una diocesi particolare”.

Ad esempio, l’immagine de La Purisima Concepcion de Santa Maria nelle Filippine è stata incoronata nel 2020, portando a 42 il numero di immagini incoronate a livello pontificio nelle Filippine.

Sono dozzine le immagini in molti Paesi del mondo che hanno ricevuto l’incoronazione pontificia.

La Catholic Encyclopedia offre una breve storia di questo costume, che affonda le radici nel cristianesimo sia orientale che occidentale:

“L’offerta di corone per ornare le immagini è diventata una pratica comune nelle Chiese orientali. In sé non significherebbe altro che aggiungere uno splendore ulteriore all’icona, come potrebbe accadere anche con una bella cornice dorata. L’inserimento della corona ha attirato naturalmente a sé una certa dose di rituale, e la corona stessa, come tutte le cose dedicate all’uso della Chiesa, è stata benedetta prima di essere inserita.

Anche a Roma, da questa pia pratica si è sviluppata una cerimonia. Un caso famoso è l’incoronazione del quadro della Madonna a Santa Maria Maggiore. Clemente VIII (1592-1605) offrì delle corone (una per nostro Signore e una per Sua Madre, entrambe rappresentate nel dipinto) per ornarlo, e così fecero i Papi successivi. Queste corone andarono perdute, e Gregorio XVI (1831-46) decise di sostituirle. Il 15 agosto 1837, circondato da prelati e cardinali, portò delle corone, le benedisse con una preghiera composta per l’occasione, le irrorò con l’acqua santa e le incensò”.

L’incoronazione di un’immagine è un modo in cui il Papa afferma la devozione del popolo locale, che ha provato nel corso del tempo di essere devoto a Dio, attraverso l’intercessione di Maria sotto un titolo particolare.

Riconosce anche la realtà del fatto che Maria è la nostra Regina spirituale, che regna ora in Cielo. Papa Pio XII ha dedicato un’intera enciclica, la Ad caeli Reginam, all’argomento, esortando tutti noi a invocare Maria come nostra Regina e Madre. Facciamo attenzione alle sue parole e imitiamo la nostra Regina per quanto ci è possibile.

Tutti, in base al loro stato, dovrebbero sforzarsi di mettere in pratica le splendide virtù della nostra Regina celeste e amorevolissima Madre attraverso lo sforzo costante. In questo modo tutti i cristiani, onorando e imitando la loro sublime Regina e Madre, si renderanno conto che sono davvero fratelli, e mettendo da parte ogni forma di invidia e avarizia promuoveranno l’amore tra le classi e il rispetto dei diritti dei deboli e ameranno la pace.