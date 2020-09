L’atto di generosità non richiesto che mi ha reso felice

Avevo un computer “parcheggiato” a casa da molto tempo. Ho smesso di usarlo circa sette anni fa, e ogni tanto me lo trovavo di fronte messo in un cassetto a prendere polvere. Teoricamente avrebbe dovuto essere utile in caso di emegenza nel caso in cui il mio nuovo laptop si fosse rotto.

Di recente ho saputo che un’organizzazione no profil locale chiamata Petits Detalls, che lavora in Uganda, ricicla vecchi computer. Quico Germain, il ragazzo che ha avviato l’iniziativa nel 2014, e il suo team danno ai vecchi computer nuova vita per renderli strumenti utili per i bambini della scuola-orfanotrofio costruita dall’organizzazione caritativa.

Mi è venuto in mente che potevo donare il mio computer, e allora l’ho portato nel Media Markt locale di Lleida, in Spagna (Media Markt in Europa è paragonabile a Best Buy in Nordamerica). Ho indossato la mascherina, ho pulito le mani con il gel igienizzante e mi sono messa in fila. Dopo un po’ sono stata servita da un ragazzo. Per via della mascherina facciale, in futuro riuscirò a riconoscerlo solo dalla voce, dalle mani, dagli occhi, dagli occhiali e dai capelli neri, lunghi e ricci come quelli di un cantante rock.

Valeva la pena di pagare il supplemento

Gli ho chiesto quando mi sarebbe costato dover resettare il computer ed eliminare tutti i miei dati personali, e mi ha risposto che una pulizia superficiale sarebbe venuta 8 euro, ma che se volevo che i miei dati non fossero in alcun modo recuperabili ci sarebbero volute circa 10 ore e mi sarebbe costato 20-30 euro. Avrei dovuto lasciarlo lì e andare a riprenderlo un altro giorno.

Ci ho pensato e alla fine ho deciso che valeva la pena di spendere il denaro extra. Preferisco che i miei dati non vadano in giro.

Mentre parlavamo, ha detto che era sorpreso che gli avessi portato un computer di quella marca specifica, che non conosceva e che non figurava più nemmeno nel prezzario di Media Markt essendo così vecchio. Gli ho detto che poteva ancora essere utile, e gli ho spiegato la mia intenzione di donarla a un’organizzazione no profit che opera in Africa.