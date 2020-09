“Stai pregando per me?” Una domanda che può essere complicata…

Pregate abitualmente per gli altri? Quando qualcuno vi chiede delle preghiere e voi dite che pregherete, lo fate davvero o è solo una “promessa educata”?

Padre Gabriel Vila Verde ha espresso un interessante commento al riguardo su Facebook:

“Quando incontro una persona conosciuta, ho l’abitudine di chiedere ‘Stai pregando per me?’ Sento sempre le stesse risposte: ‘Sì, padre… prego per lei tutti i giorni’. Una volta una signora mi ha dato un forte abbraccio alla fine della Messa ringraziandomi per l’omelia. Quando le ho chiesto se stava pregando per me ha assunto un’espressione vergognosa e ha detto: ‘Padre mio, non mentirò. Solo quando me ne ricordo’. Mi sono fatto una bella risata per la sua trasparenza, e confesso che è stata una delle risposte che mi sono piaciute di più. Non è che dubiti che qualcuno preghi ogni giorno per me, ma è sempre bene ricordare che non è male confessare di essersene dimenticati, di non averlo fatto… Siamo così abituati a dare risposte che risultino gradite che a volte dimentichiamo una virtù importante e necessaria: la sincerità!”