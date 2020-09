Droga e bivacchi accanto alla parrocchia: un prete di Napoli si ribella e denuncia i tossici

A pochissimi metri dalla monumentale chiesa di Santa Caterina a Formiello, del 1500, in stile rinascimentale, a ridosso di Porta Capuana, centro storico di Napoli, c’è quella che è stata ribattezzata la “sedia della droga”.

E’ una sedia sulla quale giorno e notte i tossici si appoggiano per bucarsi, un vero e proprio bivacco. È stato proprio il suo parroco, don Carmine Amore – che presiede anche il decanato che raggruppa le parrocchie del centro storico napoletano – a denunciarlo.

Wikimedia - Baku La chiesa di Santa Caterina a Formiello è una chiesa monumentale di Napoli sita in piazza Enrico De Nicola, adiacente a porta Capuana e al Castel Capuano.

“Addirittura uno ci dorme”

«Queste scene sono quotidianamente sotto gli occhi dei nostri bambini – ammonisce don Carmine ad Avvenire (10 settembre) – Vi sono siringhe sparse ovunque. Queste persone fanno i loro bisogni, lì. Addirittura, uno di loro ci dorme sulla sedia. A questo punto è necessario che le istituzioni si prendano carico di questa situazione».

E, per la verità, le istituzioni si sono mosse con tempestività. «È venuta la polizia municipale – spiega il parroco – Sappiamo che l’amministrazione comunale si sta interessando alla cosa. Questo non può che farci piacere».

“Perché private i ragazzi della parrocchia?”

«Non è giusto – prosegue don Carmine – che i miei ragazzi vivano con queste scene sotto gli occhi. Non è giusto che rischino di essere punti da una siringa mentre camminano in strada. Non è giusto nemmeno che queste persone si droghino giorno e notte, in pieno centro, e siano costrette a dormire all’aperto. Capisco i progetti di riqualificazione del centro storico, ma a che serve se priviamo i ragazzi della possibilità di venire in parrocchia e usufruire degli spazi?».