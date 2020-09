Gérard Depardieu ha ricevuto il battesimo ortodosso a Parigi

Circonfuso d’incenso e di icone, Gérard Depardieu ha rinunciato a Satana e a tutte le sue tentazioni. A 71 anni, si è finalmente deciso a dar seguito nella pratica all’esempio dell’autore di cui tanti testi ha recitato – sant’Agostino – ed è finalmente entrato nella Chiesa.

Come il pellegrino russo

«Lo cercavo dappertutto, mentre Egli era in me», ha risposto alla stampa sulle sue motivazioni, citando dunque quel vescovo di Ippona che lo stesso Giovanni Paolo II l’aveva incoraggiato a leggere, in occasione nel loro incontro durante il giubileo del 2000. Ha pure dato ragione del suo «gusto per la liturgia ortodossa» e del suo «legame col clero ortodosso», che certamente si godrà a volontà, dal momento che ha ottenuto anche la nazionalità russa. Bisogna però risalire a più in là, per rinvenire le tracce dei suoi primi amori con Cristo. Nel 2003 rivelava al quotidiano La Croix le premesse della sua fede al tempo della sua giovinezza:

Ero cattolico. Non praticante, con sempre la presenza del Mistero dentro di me. Senza conoscere niente, senza niente sapere, io avevo la fede.

Proprio prima di arrivare a Parigi per avviare la sua formazione drammatica, il giovane Depardieu, ancora adolescente, aveva già il gusto del testo:

Quando ho lasciato Châteauroux, mi accompagnava in una tasca a portata di mano Il racconto di un pellegrino russo. Avevo sempre in fondo a me questa supplica: «Signore Gesù, abbi pietà di me», che respiravo e che scacciava tutte le mie paure. Ero carico di spiritualità senza saperlo.

La Chiesa di Dio prende Depardieu

Dopo il “pellegrino russo”, incrociò Agostino grazie al Papa, e lo lesse a più riprese in teatro. Vent’anni più tardi, e dopo essere stato musulmano per due anni, la grande figura del cinema francese si è unito alla comunità cristiana, universale. I media della Chiesa ortodossa russa hanno tenuto a precisare che Depardieu non era mai stato battezzato, e che dunque non si trattava di un “ribattezzo”: pur essendo cresciuto nella fede cattolica, non era mai stato battezzato.

«Мне нравится православное богослужение»: Жерар Депардье принял православие, крестившись в Александро-Невском соборе Парижа pic.twitter.com/cfUbNjvs5W — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2020

È dunque dalle mani di mons. Jean de Doubna che Gérard Depardieu ha ricevuto il sacramento. A piedi nudi e col camice bianco, ha seguito alla lettera la liturgia della solenne cerimonia. Preghiera di esorcismo per cominciare, durante la quale ha dichiarato fermamente di «rinunciare a Satana, a tutte le sue opere, al suo culto e al suo orgoglio», fino a sputare contro di lui – per unire alla parola il gesto. A seguire, l’attore ha ricevuto il Battesimo mediante aspersione di acqua benedetta, non potendo essere immerso integralmente in un battistero. Ultima tappa, la crismazione: Gérard Depardieu è stato unto di crisma. È anche diventato padrino di una bambina venuta a farsi battezzare il giorno stesso.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]