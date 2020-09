Venezuela: perché questo sacerdote dà la Comunione in bocca in piena pandemia?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Ci pensavo da qualche giorno. Episodi di insicurezza nel maneggiare l’Ostia consacrata constatati da alcuni fedeli che assistono alle Messe e un’attenta lettura della Lettera di San Paolo ai Corinzi, ha ribadito la decisione annunciata il 6 settembre nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Guarenas, a una trentina di chilometri a est di Caracas, in Venezuela.

“D’ora in poi, in questa parrocchia la Comunione non verrà data in mano ma in bocca”, ha reso noto padre Teodoro Ubaldo Sosa. La decisione è stata messa in pratica da lunedì 7 settembre, e insieme ai diaconi permanenti che lo accompagnano darà la Comunione direttamente nella bocca dei fedeli, che hanno lodato questa decisione.

“Abbiamo trasformato la santa Comunione, un sacramento fondamentale per noi cristiani, in qualcosa di freddo, in una moda ‘fashion’, in qualcosa di ‘stupendo’, e abbiamo dimenticato che è il corpo di Gesù Sacramentato”.

Con questa decisione, come ha riconosciuto, il sacerdote cerca di mettere in pratica in modo più efficace gli insegnamenti che i credenti hanno ricevuto nel corso della storia dai vari Papi e dal magistero della Chiesa. Si potranno anche evitare profanazioni del Santissimo Sacramento e prevenire il Covid-19.

Messe di fronte agli edifici

Padre Teodoro è lo stesso che, nel compimento delle norme stabilite dalla Conferenza Episcopale Venezuelana e dalla diocesi di Guarenas per prevenire la pandemia del coronavirus, per evitare assembramenti nel tempio dal 19 marzo celebra la Eucaristia davanti agli edifici dei suoi vicini con la presenza controllata dei fedeli.

“Di fronte alla pandemia di Covid-19, nella nostra parrocchia siamo stati più che benedetti dal 19 marzo di quest’anno (…). Oggi dobbiamo tener conto di qualcosa relativamente alla Comunione in bocca”, ha indicato.

“Alcune persone a volte non sanno neanche come prendere l’Ostia sacra; certe passeggiano e a metà del cammino se la portano alla bocca o scompaiono, altre non sanno se restano loro in mano delle particole o meno”, ha affermato.

“Dio è ciò che di più grande abbiamo, e la Comunione è la cosa più meravigliosa di cui disponiamo, perché è riaffermare Gesù presente. La Comunione è il Corpo di Cristo, e se noi come cristiani non valorizziamo il Corpo di Cristo altri non lo faranno”, ha indicato sottolineando l’importanza di questo sacramento nella fede cattolica.