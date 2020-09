San Benedetto ha mostrato cosa fare in una pandemia

Parlando della pandemia di Covid-19, Papa Francesco ha chiesto cosa ricorderemo di questo periodo, indicando che si tratterà delle cose che ci uniscono.

Al Benedictine College del Kansas (Stati Uniti) stiamo affrontando quello che si trova davanti ogni università statunitense: studenti che risultano positivi al Covid-19 e altri in quarantena perché lo è risultato il compagno di stanza o un amico.

Ciò vuol dire che abbiamo dovuto creare un nuovo team: la ‘squadra della quarantena’, che si assicura che gli studenti ottengano quello di cui hanno bisogno e non vengano lasciati soli. Un membro dello staff suggerisce che possiamo chiamare il progetto “RB 36”, perché il capitolo 36 della Regola di San Benedetto riguarda il fatto di servire i fratelli.

In quel capitolo, Benedetto offre consigli preziosi.

In primo luogo, dice che non c’è responsabilità più grande che prendersi cura dei malati – che sono Cristo stesso.

“L’assistenza agli infermi deve avere la precedenza e la superiorità su tutto, in modo che essi siano serviti veramente come Cristo in persona”, scrive Benedetto, “il quale ha detto di sé: ‘Sono stato malato e mi avete visitato’ (Mt 25, 36), e ‘Quello che avete fatto a uno di questi piccoli, lo avete fatto a me’ (Mt 25, 40)”.

Il cristianesimo ha trasformato il mondo in molti modi, e il trattamento dei malati è uno di quelli fondamentali. Non amiamo i malati solo per via di Cristo, ma li amiamo come Cristo stesso.

Ricordo sempre quello che Papa Francesco ha affermato sul fatto di prendersi cura degli anziani. Suor Bernadette Rose delle Piccole Sorelle dei Poveri, laureata presso il Benedictine College, era presente quando il Pontefice ha visitato le suore a Washington, D.C., e ha riferito ciò che ha detto:

“Se è una di quelle giornate in tutto è complicato, potete guardare a quelle difficoltà e dire: ‘Gesù, in questo momento sei un po’ fastidioso’” E dicendolo ha agitato il dito.