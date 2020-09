Vi costa perdonare? Questo video toccante vi aiuterà a farlo

di Kristina Hjelkrem

Quando Pedro chiede a Gesù “Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte?” (Matteo 18, 21), Egli gli risponde: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” (Matteo 18, 22).

Come cristiani, è chiaro che siamo chiamati a perdonarci gli uni gli altri e a vivere in pace. Suona bene, ma nella pratica può essere più complicato di quanto pensiamo. Sembra anche un po’ idilliaco o al di fuori delle nostre capacità.

Vorrei condividere con voi un corto animato molto bello intitolato The Basket, che racconta una storia di perdono in un modo che può risuonare a chiunque.

Il coraggioso atto di perdonare

La bellezza di questo video è nel fatto che mostra il perdono nella sua forma più incarnata, senza clichés o atti eroici al di fuori delle nostre capacità. Si mostra una scena quotidiana in cui in casa (dove costa di più perdonare) una figlia e un padre devono farlo insieme.

The Basket mostra la dinamica del perdono umano come molti avremo potuto sperimentarlo: commettiamo errori in modo involontario, feriamo gli altri (a volte le persone che amiamo di più), e anche se cerchiamo dei modi per riparare a quello che abbiamo fatto il compito è impossibile.

In molti casi non riceviamo la pazienza o la misericordia della persona a cui abbiamo fatto del male, ed è normale, perché le ferite non guariscono da un momento all’altro. Quello che è chiaro è che sia per chiedere il perdono che per accettare la riconciliazione serve coraggio.