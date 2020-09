Preghiera per ringraziare Dio quando ci si riprende da una malattia

Molti di noi gridano a Dio durante una malattia e chiedono di guarire, ma ringraziamo Dio quando ci siamo ripresi?

Come con i dieci lebbrosi curati da Gesù, solo pochi di noi si ricordano di rendere grazie a Dio per il ristabilimento della propria salute.

Anche se non sempre vediamo la Sua mano nella nostra guarigione, dovremmo renderci conto del fatto che Dio è sempre lì ed è l’artefice principale della nostra ripresa.

Ecco una preghiera adattata dal The Catholic prayer book and manual of meditations che rende lode a Dio per il fatto di essere tornati in salute:

Dio onnipotente ed eterno, riconosco la Tua benedizione nel recupero della mia salute, e ti rendo il mio grazie più sentito per questo. Imploro la Tua grazia per usare la vita meglio di quanto ho fatto in passato; fa’ che io possa correggere tutti gli errori della mia vita passata, che possa migliorare nella virtù, essere di esempio per gli altri e dedicarti questa salute che è il Tuo dono speciale, perché vivendo unito a Te possa essere pronto per la mia ultima ora, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Benedici il Signore, anima mia: possa Egli essere lodato e glorificato per sempre.

Benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare tutti i Suoi benefici.

Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre.