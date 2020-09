Queste perle di saggezza di san Francesco sono di stupefacente attualità

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Ottocento anni dopo la sua morte, le perle di sapienza di san Francesco d’Assisi calzano alle nostre vite contemporanee con un’attualità impressionante. Se è difficile sapere che cosa avrebbe detto della nostra vita quotidiana all’inizio del XXI secolo, non c’è alcun dubbio che l’autore del Cantico di Frate Sole ci avrebbe incoraggiati ad amare Dio al di sopra di tutto, e di essere pieni di gratitudine per tutti i doni che ogni giorno riceviamo da lui. Nonostante avesse abbandonato le ricchezze per seguire Cristo, nondimeno Francesco conosceva le tentazioni e le prove della vita.

È quanto emerge in particolare dalle sue Ammonizioni. Il suo esempio ci incoraggia a semplificare le nostre vite, a ritrovare Dio in ogni cosa. Niente di meglio per vivere una vita insieme pacificata e soddisfacente. Scoprite fino a che punto queste parole secolari calzino a meraviglia alla nostra quotidianità.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]