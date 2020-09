Chiara Amirante, Ciak, Missioni Don Bosco: tutte le novità de “I viaggi del cuore”

tornano nelle case degli italiani lasudal. Il programma si conferma in onda anche all’estero nel canale internazionale Mediaset Italia.

I viaggi del Cuore è un format tv culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso i santuari e le mete di pellegrinaggi che arricchiscono il nostro Paese, legando ad essi le storie dei suoi Santi e Beati, le tradizioni popolari e il racconto dei Siti Sacri, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori.

Le Missioni Don Bosco

Prima grande novità di questa nuova edizione è la presenza di Missioni don Bosco per raccontare la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea. Grazie alla presenza dei missionari la trasmissione in onda su Rete4 su Mediaset, condotta da don Davide Banzato, allargherà i suoi orizzonti al Sud-America, all’Africa e all’Asia. Tanti gli ospiti legati al mondo salesiano che accompagneranno i telespettatori, tra i quali ci sarà anche la detentrice del record italiano di salto in lungo, Fiona May.

Don Davide conduce la nuova edizione de "I Viaggi del cuore"

Progetto Ciak

Il set dei Viaggi del cuore ha inoltre una valenza sociale e formativa diretta, ospitando adolescenti tra i 13 e i 17 anni che aderisco al progetto Ciak si gira, che prevede un approccio innovativo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico, di devianza giovanile, di contrasto all’illegalità e al bullismo, con una serie di azioni sistemiche, diversificate, e propedeutiche volte a creare presidi educativi e formativi che affianchino nei processi istituzioni scolastiche, terzo settore e territorio, con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il progetto Ciak si gira è finanziato dall’Impresa sociale Con i bambini e dalla Fondazione Angelo Affinita, attuato da un ampio partenariato tra i quali ci sono Nuovi Orizzonti, La Fake, Me Production, Ali Blu.

Da Loreto alle Catacombe Romane

Il programma partirà domenica 13 settembre da Loreto con immagini spettacolari e approfondimenti culturali, visitando un raro esempio di basilica fortezza, che in tre secoli, grazie alla collaborazione di valenti artisti tra cui il Bramante e il Vanvitelli, è sorta per custodire, nel suo cuore, un prezioso gioiello: le mura della Santa Casa di Maria di Nazaret che, secondo la tradizione cristiana, venne prodigiosamente trasportata in volo dagli angeli fino a Loreto.

A seguire ci sarà una spettacolare immersione nel grande tesoro delle Catacombe romane in una Roma di rara bellezza, poco conosciuta per la vastità dei tesori che può offrire. Un viaggio in Irpinia, terra colpita drammaticamente dal terremoto, porterà i telespettatori sulle orme di grandi santi e di tradizioni suggestive che attraggono fedeli e turisti da tutta la Campania e uniscono i cuori di molti connazionali all’estero, legati da profondi sentimenti con la propria terra di origine.

Archiwum Kapucynów Prow. Krakowska. La santa casa di Loreto.

I santuari e i tesori di Genova

Dopo due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi il viaggio a Genova permetterà di scoprire i tesori di una città speciale, con i caratteristici “carruggi”, nel 2006 è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, i suoi santuari e uno degli acquari più grandi al mondo, dove tantissimi biologi marini ogni giorno lavorano proprio per la salvaguardia della biodiversità e delle specie marine più a rischio.

Non poteva mancare, con la presenza in ogni puntata di Missioni don Bosco, un viaggio tutto dedicato a san Giovanni Bosco, cercando di conoscere meglio questo gigante della Chiesa, uno dei più grandi santi sociali della storia, visitando il centro salesiano di Valdocco, a Torino, dove la sua opera ebbe inizio.

Chiara Amirante e la Spiritherapy

Anche in questa nuova edizione è confermata la presenza di Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, con le pillole di Spiritherapy, intercettando le domande di senso e di smarrimento che sono emerse in questo tempo di Pandemia, soprattutto dopo il lockdown che ha amplificato difficoltà e paure, lasciando un importante strascico psicologico in tutti. Ogni puntata vedrà la presenza di don Antonio Rizzolo, direttore delle riviste Credere e Famiglia Cristiana, insieme a giornalisti e scrittori oramai divenuti punto di riferimento del pubblico per approfondimenti tematici inerenti ai temi trattati.