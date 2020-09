Rientro a scuola? Affidate i vostri figli a questi santi e l’anno andrà benone

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sapevate che santa Teresa di Lisieux faceva fatica a stringere amicizia? Che san Giuseppe da Copertino non era molto dotato per gli studî? Che sant’Agostino aveva avuto una giovinezza turbolenta? Scoprite i santi che hanno avuto un rapporto particolare con gli studî o con l’educazione: si riveleranno potenti intercessori per venire in aiuto a quelli che li pregano.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]