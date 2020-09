Preghiera serale per circondare la propria casa con la protezione angelica

Prima di andare a dormire, ci assicuriamo spesso di aver chiuso bene la porta di casa. È importante, ma dovremmo anche invitare Dio e i Suoi angeli a proteggere la nostra abitazione, per avere una sicurezza ulteriore.

Ecco una preghiera tratta dal The Catholic prayer book and manual of meditations che può essere inclusa nella propria routine di preghiera serale e permette di riposare in pace, sapendo che la propria casa è protetta:

Proteggici, Signore, sotto l’ombra delle Tue ali. Fa’ che in questa notte non pecchiamo. Visita questa casa, Signore, e allontana da essa tutte le insidie del nemico. Fa’ che i Tuoi santi angeli vi dimorino perché possiamo rimanere in pace, e fa’ che la Tua benedizione scenda su di noi per sempre, per Cristo nostro Signore. Amen.