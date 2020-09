Una giornata di preghiera per comprendere la nostra missione di donne: in diretta la catechesi e la Messa

Catechesi di don Antonello Iapicca in diretta alle ore 17

Il Movimento Femminile delle donne Cristiane che noi di For Her Aleteia abbiamo avuto il piacere di seguire fin dagli albori, martedì 8 settembre, nel giorno della festa dellafesteggerà 3 anni dalla sua nascita con una giornata di preghiera per ringraziare il Signore e supplicarLo perIl 22 settembre dello scorso anno si era svolto il primo ritiro del Movimento presso il monastero delle Clarisse di Albano Laziale , e For Her aveva garantito la diretta Facebook per offrire anche alle donne impossibilitate di seguire la predicazione

Anche domani dalla pagina Facebook di For Her trasmetteremo in diretta due momenti fondamentali della giornata: alle ore 17.00 dalla parrocchia di San Giacomo a Nettuno, la catechesi di don Antonello Iapicca sulla vocazione e missione della donna, e alle ore 18.30 la Santa Messa presieduta dal parroco don Carlo Rota. Abbiamo raggiunto al telefono Giusy d’Amico, che proprio tre anni fa durante un lungo periodo di malattia ebbe l’ispirazione di fondare questo Movimento:

Vi ringraziamo come sempre dell’attenzione e della disponibilità. Quest’anno avevamo a cuore di organizzare una giornata di preghiera proprio per l’8 settembre, nostro terzo anniversario e festa della natività di Maria, per sottolineare il legame che il Movimento ha con la Vergine, donna, sposa, Madre, consacrata a Dio, visto che quando abbiamo lanciato il Movimento in rete nel 2017 ci abbiamo tenuto particolarmente che fosse nel giorno della nascita della Madonna. Lo scorso anno il 22 settembre abbiamo avuto la gioia di vivere il primo ritiro comunitario e speriamo anche quest’anno di poterlo presto programmare, nel rispetto delle normative sanitarie, magari tra ottobre e novembre. Nel frattempo siamo felici di poter vivere domani una giornata di preghiera e conversione. La recita delle Lodi, dell’Angelus e della Compieta saranno trasmesse in diretta dalla pagina Facebook del Movimento alle ore 10.00, 12.00 e 21.30. Alle ore 17.00 don Antonello Iapicca, sacerdote missionario in Giappone, terrà dalla parrocchia di San Giacomo a Nettuno, una catechesi sulla missione della donna che grazie al vostro supporto sarà mandata in diretta sulla pagina Facebook di For Her e a seguire alle ore 18.30 sempre sulla vostra pagina la Santa Messa celebrata da don Carlo Rota.

Per opporsi al buio della grande apostasia di questo secolo

Continua Giusy:

Ringraziamo fin da ora i sacerdoti che ci accompagneranno in questa giornata. Don Carlo Rota dopo la recita delle Lodi aprirà una Parola “a caso” dalla Scrittura per dare un annuncio di salvezza e ci indicherà un versetto da meditare e scrutare durante la giornata ognuna nel silenzio della propria casa. Sarà possibile prendere parte fisicamente soltanto alla catechesi e all’Eucaristia, qualora ci siano ancora posti disponibili perché la parrocchia di San Giacomo ha una capienza di 80 posti rispettando le disposizioni sanitarie. Saremo un cuore che batte dentro la Chiesa, ciascuna con una missione da difendere nella grande apostasia di questo tempo.

Ciò che Dio desidera per te è la più grande felicità

Vi invitiamo tutte, anche chi fino ad oggi non conosceva il Movimento Femminile delle donne Cristiane, ad unirvi domani in preghiera e collegarvi sulla pagina Facebook di For Her per seguire gli appuntamenti. Pregheremo per tutte le donne in crisi, abbandonate, confuse, ingannate, disperate, affinché nessuna si senta sola e perduta e perché tutte possano sperimentare l’amore di Cristo, l’Unico che fa nuove tutte le cose e ci ama come il nostro cuore desidera. Consegneremo ai piedi di Maria i fallimenti, le ferite, i limiti, le nostre paure di donne, sorelle, madri, mogli, fidanzate, donne separate, single. Ogni ansia, contraddizione, pena, ma anche tutte le necessità e i sogni, nella certezza che ciò Dio desidera per noi è la più grande felicità, il nostro più grande bene.