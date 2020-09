Non dobbiamo aver timore di mostrarci ai nostri figli per quello che siamo: imperfetti

Pensierino semplice, su genitori e figli. Lo sanno tutti: normalmente,per cui la mamma e il papà diventano facilmenteQuesto fenomeno ha numerose ed importanti cause di ordine psichico ed evolutivo, sulle quali non è qui il caso di dilungarsi. Quello che invece m’interessa, anche osservando la mia situazione particolare, è(per essere generosi), ma anche probabilmenteMettiamola così. Siccome – e anche questo dovrebbe essere materia di conoscenza comune – poche cose nella vita sono così gravi e dolorose e portano ferite tanto profonde quanto(a partire appunto proprio dai genitori: quanto è doloroso quando sono proprio loro a deludere? I nostri eroi, i nostri modelli, chi più di tutti ci ha amato: come hanno potuto farci così e cosà? etc. etc.), ecco, siccome come dicevo(soprattutto quando avviene in là con gli anni, quando le strutture psichiche ed emotive si sono consolidate) per un verso o per un altro, ecco, allora forse abbiamo una ragione in più per essere sempre sinceri con i nostri figli,manchevoli, spesso deboli, forse ancora più spesso incapaci di capire ed in particolare di capirli. Da una parte i figli sapranno – pagandone lo scotto sulla loro stessa pelle – cheInoltre eviteranno grandi delusioni in seguito, quando avranno acquistato la capacità di vedere distintamente e di valutare in assoluta autonomia. E in terzo luogo, sarà chiaro fin da subito cheche si dà, insieme alla sua responsabilità decrescente col tempo da una parte, inversamente crescente dall’altra. Per inciso, questo è anche un motivo per cui di fronte ad alcuni disastri genitoriali di cui la cronaca non manca di informarci, io insisto(genitori e figli), anziché semplicemente strappare i figli ai genitori, come troppo spesso vediamo accadere, forse in certi casi senza aver valutato davvero e fino in fondo tutte le alternative possibili.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA ALESSANDRO BENIGNI