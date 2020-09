Il versetto biblico che può aiutarvi a santificare ogni momento della giornata

Ci sono molti versetti biblici utili da ricordare, ma ce n’è uno che può aiutarvi a santificare ogni momento della vostra vita.

Come altri versetti biblici, è semplice ma profondo.

“Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio” (1 Corinzi 10, 31).

Ci ricorda che tutto, perfino bere e mangiare, può essere offerto a Dio per la Sua gloria!

A volte possiamo pensare che solo la preghiera e il fatto di andare in chiesa siano considerati santi o degni dell’attenzione di Dio. Tutto ciò che è buono può essere usato come preghiera a Dio. Che si tratti di vestirsi al mattino o di guidare fino all’ufficio, tutto può essere fatto per la gloria di Dio.

Ricordando questo semplice principio, possiamo cambiare radicalmente la nostra vita e rendere tutta la nostra esistenza un’offerta al nostro Dio di amore e misericordia.

