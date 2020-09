San Baradato, il santo che ha vissuto totalmente mascherato

Voleva ritirarsi dal mondo e vivere nascosto, o forse fare una penitenza per amor di Dio? Qualunque siano state le sue motivazioni,, eremita e confessore del V secolo, ha scelto uno stile di vita estremamente austero.

Prima ha vissuto in una minuscola capanna di legno nella quale non riusciva nemmeno a stare in piedi e dove molti filosofi andavano a consultarlo, secondo quanto afferma lo storico Teodoreto di Cirro.

Un giorno il suo vescovo Teodosio, patriarca di Antiochia, gli ordinò di cessare quella penitenza. Baradato accettò, ma decise allora di vestirsi, giorno e notte e dalla testa ai piedi, con una tunica di cuoio. Lasciava solo una piccola apertura in corrispondenza del naso per poter respirare e un’altra sulla bocca per comunicarsi.

La sua festa si celebra il 22 febbraio.