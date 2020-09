Un sacerdote muore mentre rende grazie a Dio in piena omelia

#LifeIsShort Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

Secondo quanto è stato reso noto sulle reti sociali, il sacerdote era nel pieno dell’omelia quando ha perso l’equilibrio, ha vacillato ed è caduto davanti ai fedeli, venendo subito sostenuto dai concelebranti. Il momento in cui si è accasciato è stato diffuso in rete:

Come si vede nelle immagini, il sacerdote stava celebrando l’Eucaristia con la mascherina, seguendo le indicazioni sanitarie, ma a un certo momento si vede come abbia iniziato a respirare con difficoltà. Il presbitero è poi caduto, e anche se è stato portato in un ospedale di Abidjan non è stato possibile far nulla per lui.

Grazie alla collaborazione di un missionario, Aleteia ha saputo che si tratta di padre Jean Sinsin Bayo, della diocesi di Man (Costa d’Avorio), professore di Teologia presso l’Università Cattolica dell’Africa Occidentale (UCAO).

Il suo stato di salute era delicato, ma aveva accettato di pronunciare l’omelia nella Messa di azione di grazie per i 25 anni di sacerdozio del parroco di St. Jacques, padre Agustín Obrou.

Il presbitero stava rendendo grazie a Dio quando è svenuto: “Un’occasione di azione di grazie a Dio, di riconoscimento degli uomini, ma anche in cui si viene interpellati a livello missionario. Azione di grazie. O Signore…”

Tutti i fedeli sono rimasti toccati. Solo Dio sa perché accadano queste cose. Un’omelia molto speciale per una Messa di azione di grazie che si è sicuramente conclusa in cielo.