Ha rifiutato di abortire, e in seguito i suoi due gemelli sono diventati sacerdoti

Cosa fareste se vi venisse detto che aspettate un bambino con due teste e degli arti in più? E se i medici vi dicessero che dovete abortire perché una gravidanza così complicata potrebbe mettervi in pericolo?

Rosa Silva ha affrontato questa situazione in Cile nel 1984, e ha deciso di rifiutare l’aborto e di accettare “tutto ciò che Dio mi manderà”. La diocesi cilena di Valparaíso ha oggi due sacerdoti grazie a quella decisione: i gemelli padre Paulo e padre Felipe Lizama.

La storia insolita dei gemelli ha fatto notizia nel 2013, l’anno dopo la loro ordinazione sacerdotale, ed è stata riportata su articoli dei media cattolici Aciprensa e Religiòn en Libertad (ReL), tra gli altri. Dopo otto anni di sacerdozio, i due sono entusiasti del loro ministero e usano i social media per evangelizzare.

36 anni fa, i loro genitori, Rosa e Humberto, non immaginavano certo che oggi avrebbero visti i loro figli gemelli celebrare la Messa in streaming su Facebook. Quando Rosa è andata a una visita dopo aver saputo di essere incinta, il medico ha eseguito un’ecografia e ha detto che sullo schermo si vedeva un bambino gravemente deformato (in base alla descrizione, probabilmente dei gemelli siamesi), una gravidanza che avrebbe potuto mettere a rischio la vita di Rosa. Il medico ha quindi consigliato un aborto “terapeutico” come soluzione.

“Hanno detto a mia madre di abortire, ma lei non ha voluto. Ha scelto la vita anche se all’epoca avrebbe potuto [abortire], perché le dicevano che era a rischio”, ha detto Paulo a ReL (all’epoca l’aborto “terapeutico” era legale in Cile; è stato reso illegale nel 1989, per poi essere legalizzato nuovamente nel 2017).

Padre Felipe ha detto ad Aciprensa che non sanno se il medico abbia frainteso l’ecografia o il Signore sia intervenuto nella gravidanza per far nascere due gemelli sani. Ad ogni modo, padre Paulo dice di aver “sempre provato un affetto e una tenerezza speciali quando penso al cuore di mia madre, che era disposta a dare la propria vita per me; per noi”.