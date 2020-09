Perché il Papa non ha usato la mascherina nella sua prima udienza?

Perché Papa Francesco non ha usato la mascherina in pubblico durante l’udienza? Alcuni lettori sono preoccupati per la salute del Pontefice dopo aver visto le fotografie della gente che lo salutava con la mascherina sotto il naso, lo scambio della papalina con un sacerdote o il bacio che ha dato a una bandiera prima dell’udienza generale di mercoledì 2 settembre 2020.

Francesco ha effettuato la sua prima udienza generale settimanale in pubblico dopo sei mesi, sorridendo e conversando, senza usare la mascherina prevista come mezzo per limitare la diffusione del coronavirus. La Santa Sede non ha voluto rilasciare commenti al riguardo.

Va innanzitutto considerato che il Vaticano ha organizzato controlli di sicurezza e sanitari di ciascuna delle persone presenti – circa 500 – nello “spazio controllato” del Cortile di San Damaso, nel Palazzo Apostolico.

Varie fonti confermano che sono state fatte rispettare scrupolosamente le norme igieniche e il distanziamento, e che tutti i visitatori sono stati sottoposti al controllo della temperatura e potevano entrare solo se provvisti di mascherina.

Va anche sottolineato il fattore umano. Noi giornalisti abbiamo visto che dopo sei mesi di udienze trasmesse dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Francesco è tornato con una grande voglia di incontrare faccia a faccia il popolo di Dio.

Appena sceso dall’auto, salutato da cori di “Viva il Papa!”, si è diretto verso le prime file di fedeli per parlare con loro, anche se ha mantenuto prudentemente la distanza. Molti fedeli, emozionati, si sono abbassati o tolti la mascherina.