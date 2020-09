Cosa resta dei luoghi dove Cristo è passato?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Camminare sui passi di Cristo, sentire l’aria che ha respirato, toccare con mano i luoghi da lui frequentati… Per migliaia di cristiani, il pellegrinaggio in Terra Santa è talvolta il sogno di una vita. Andare laggiù significa avvicinarsi quanto più possibile alla memoria della vicenda terrena di Gesù, realizzare che davvero Dio si è fatto uomo e «ha posto la sua tenda in mezzo a noi».

Fin dagli albori dell’era cristiana, i fedeli si raccolgono nei luoghi frequentati da Cristo, e poco importa che la localizzazione non sia sempre esattissima: prevale il senso della comunità che da secoli (talvolta da moltissimi secoli!) conserva e trasmette la memoria viva di quei posti. Nel corso della storia furono eretti santuarî: si identifica qui la casa della Vergine dove l’angelo Gabriele le portò la bella notizia e lì la grotta della Natività dove la Madre di Dio mise al mondo Gesù Bambino.

Presso il lago Tiberiade si riconoscono i luoghi in cui Cristo ha compiuto miracoli. Infine a Gerusalemme, luogo santo per eccellenza, ci si reca con fervore ed emozione sulla tomba in cui fu deposto il corpo di Cristo. Mediante il suo passaggio nel mondo, Cristo ha trasformato una semplice terra in “terra santa”, ininterrottamente frequentata da fiumi di fedeli di tutto il mondo.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]