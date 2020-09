I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Rodari immaginò le Favole al telefono rivolte ai bambini, questa pandemia è stata occasione per raccontarle anche agli anziani.

Un bibliotecario di Madrid, infatti, dedica un giorno alla settimana a fare compagnia alle persone sole e anziane leggendo loro le storie che preferiscono, al telefono. Era un’attività che prima si svolgeva in presenza, andando o nelle case di riposo o direttamente a casa dei “nonni”. Ora bisogna accontentarsi di un contatto virtuale. Ma è fondamentale da mantenere, come ha testimoniato l’iniziativa del Dicastero dei Laici: l’isolamento domestico forzato disorienta e acuisce tutte le patologie.

Sono certa, pensando ai miei nonni, che queste telefonate siano fatte di racconti in “entrambe le direzioni”: quante storie avrà raccontato il bibliotecario spagnolo? Ma quante ne avrà ascoltate? Con l’avanzare dell’età cresce il bisogno di raccontare il proprio passato, quasi di lasciare la propria memoria come un regalo ben impacchettato. Tutti noi abbiamo questa dispensa di memorie dei nonni, episodi di vita che paiono giungere quasi da un altro pianeta. Da piccola io ascoltavo un po’ distratta questi eventi che le mie nonne tratteggiavano con tinte eroiche. Puntualmente, da adulta, mi sono ritrovata a vivere circostanze in cui proprio quei vecchi racconti custodivano dritte indispensabili.

Telefonare a un nonno, allora, non è solo un gesto di carità, ma forse una buona medicina anche per noi … assestati di indicazioni piene di buon senso per vivere il presente.

Tra i libri che vi proponiamo questa settimana, la vita quotidiana è al centro dello sguardo: il ritorno di Costanza Miriano ci porta a esplorare proprio le zone della vita in cui il dolore punge, eppure il bene fiorisce. Siamo entusiasti di questa pubblicazione e non lo neghiamo!

Le fanno compagnia nella nostra selezione le parole di una mamma che accompagna il figlio autistico nell’avventura della vita, la figura paterna di un santo come San Filippo Neri, la proposta cristiana di riscoprirci figli e un romanzo che parla del desiderio di rimediare ai nostri errori. Buona lettura!