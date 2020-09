Se mi sposo è colpa di Costanza Miriano!

La data delle nozze è sempre più vicina, per il nostro, e allora gli facciamo un pre-regalino e pubblichiamo la prefazione che(sì, proprio lei!!! scoprirete leggendo che il matrimonio è colpa sua…) ha scritto per il suo. Ma fategli (e fatevi) anche voi un pre-regalino acquistandolo!!!

Sono le 3.19, ovviamente di notte, non sia mai che riesca a impossessarmi di una tastiera e di un tavolo non occupato dai figli prima di mezzanotte. Devo scrivere questa prefazione da un pezzo, ma, sapete, le cavallette, le inondazioni eccetera (solo che questa volta è vero, c’è davvero una pandemia e i figli sempre a casa e le tesine di terza media e un libro da scrivere). Insomma, nessuna sorpresa se mi trovo qui nel cuore della notte. Il problema è che ogni tanto rido da sola, e faccio rumore, e poi mi sgridano (il paragone della grazia col camper delle Micro Machines è geniale!). Ma soprattutto il problema è che io volevo solo dare una scorsa veloce a queste pagine (che per ora sono in pdf), per poi leggerle per bene e con calma trasformate in carta – sono della generazione libro, non pergamena ma quasi. “Un’oretta e mi metto a scrivere, così magari qualche minuto dormo, questa notte”, mi sono detta. E invece niente, son qui che non riesco a smettere di leggere, perché Giovanni è troppo simpatico e troppo fenomenale, una pagina tira l’altra.

Questo libro ha il merito di fare quello che dovremmo provare tutti: cerca un linguaggio nuovo per parlare di Dio, per cercare di acchiappare tutti i cuori. Dobbiamo essere una generazione creativa, che svecchia il linguaggio da sacrestia, che non ha complessi di inferiorità né si sente in soggezione verso nessuno, perché siamo noi i veri ribelli, i veri trasgressivi, siamo noi la vera novità. Non perché siamo bravi noi, ma perché cerchiamo di seguire colui che fa nuove tutte le cose. Il mondo con la sua finta trasgressione è noioso, essere cristiani è molto più rock, è la vera unica rivoluzione.

Infatti, gli amanti dei Mienmiuaif andranno in brodo di giuggiole, è lui, l’autore, “il vero radicale, che va alla messa infrasettimanale” di cui parla Canzone per mollare un radical chic che è la hit del mio cuore, e ovviamente dovrebbe vincere 8 Grammy Award e 15 Festival di Sanremo.

Insomma, un dentista che scrive di Dio. Niente di strano, perché Dio c’entra con tutto, con quello che beviamo, pensiamo, respiriamo, studiamo. Dio c’entra con il vedere un film, cambiare un pannolino, chiamare un’amica o una zia, con il litigare e con il cucinare. C’entra anche con il lavarsi i denti, mi dicevo sempre. Ecco, adesso che è nata questa branca della teologia, la dentoteologia, la cosa è ormai confermata! A parte gli scherzi, qui dentro troverete delle piccole perle, alcune trovate profondissime, altre geniali.

Non voglio tediarvi oltre, ma devo dire una cosa di cui sono troppo orgogliosa. Se mai dovessi arrivare alle porte del Paradiso, quando considereranno il mio curriculum scarsino, se vedrò san Pietro scuotere la testa, mi giocherò l’asso. Gli dirò che io c’entro qualcosa con il matrimonio dell’autore, Giovanni e della sua bellissima sposa, Federica Maria. Anche avessi fatto solo questo di buono nella vita, qualche punto lo vale all’esame finale (giusto, dentoteologo?). Quando l’ho conosciuto mi sono detta: questo è un tipo fantastico, non posso farmelo scappare, deve andare a una bella ragazza come si deve, e così quando ho conosciuto la bionda esplosiva in questione, ho subito fatto due più due, anzi uno più uno, e attivando la mia rete di intelligence… insomma, non posso svelare tutto, ma ecco, san Pietro, mi raccomando, ricordatelo!

COSTANZA MIRIANO

