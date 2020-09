Esperimento nella diocesi di Cefalù: parrocchia affidata ad una famiglia di laici

Una famiglia gestirà le attività di una parrocchia nel comune di Isnello (diocesi di Cefalù), in provincia di Palermo. Si tratta della parrocchia San Paolo Apostolo, che è stata affidata ad un gruppo di laici.

Il ruolo del sacerdote e quello dei laici

Il vescovo, monsignor Giuseppe Marciante a Vatican News (3 settembre), ha detto che «la parrocchia si trasformerà in una ‘stazione missionaria’».

Un sacerdote farà da moderatore, mantenendo la responsabilità in campo sacramentale. I laici che si occuperanno della struttura avranno il compito di accompagnare le famiglie con iniziative concrete di ascolto, formazione e preghiera.

“Una stazione missionaria per i più bisognosi”

«Dovranno essere – spiega monsignor Marciante – i segni di un’azione missionaria che parte dal Vangelo. La parrocchia dovrà diventare una vera e propria ‘stazione missionaria’ vicina ai bisogni dei nuclei familiari, soprattutto quelli più fragili: viviamo in un periodo definito ‘post familiare’ nel quale soffriamo per la disgregazione della famiglia e per l’agonia della sua struttura sociale».

“In futuro sempre più laici alla guida delle parrocchie”

La scelta di Marciante va nella direzione di ampliare il protagonismo dei laici nelle parrocchie, sopratutto quelle più defilate e periferiche.

«Penso che in futuro – conclude il vescovo – in tutta la Chiesa, ci saranno sempre più laici che guideranno delle comunità parrocchiali nelle quali il sacerdote manterrà la responsabilità in campo sacramentale. Tutto dovrà, però, avere la dimensione missionaria, altrimenti i laici si trasformeranno in preti mancati. La parrocchia dovrà essere davvero quell’ospedale da campo di cui spesso Papa Francesco ci parla».