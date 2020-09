Domande da porsi quando si legge un libro spirituale

È sempre utile leggere testi spirituali, ma a volte siamo tentati di farlo in modo troppo rapido. Magari lo terminiamo in poco tempo, ma capiamo davvero ciò che stiamo leggendo? Il contenuto ha raggiunto il nostro cuore?

Padre Francis Xavier Lasance, nel suo My Prayer Book, spiega che la lettura spirituale dovrebbe essere accompagnata da domande che permettano al libro di avere un impatto sulla nostra vita:

Possiamo trasformare facilmente la nostra lettura spirituale in una meditazione, ad esempio quando leggiamo solo qualche riga [di un testo spirituale]; poi meditare, riflettere, considerare la nostra condotta in relazione al soggetto trattato, compiere atti devoti e prendere pie risoluzioni, e infine pregare Dio per ottenere la Sua grazia.