Coronavirus. Infodemia e fake news. Ecco come difendersi

Nono appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul sito www.weca.it e in televisione sui canali del circuito Corallo SAT. Il tutorial di oggi intitolato: “”, vedrà la presenza di, assegnista di ricerca del Cremit – Università Cattolica di Milano.

Accompagnato da Fabio Bolzetta, presidente WeCa, un approfondimento, con esempi concreti, su come le fake news siano circolate anche in questo scenario di emergenza, tra i social network e gli “audio” di Whatsapp. Oltre alla pandemia, come denunciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, soffriamo le conseguenze anche della cosiddetta “infodemia”. Come difendersi e come difendere le persone più fragili di fronte a contenuti diffusi per creare confusione e sfiducia?

Qui l’articolo originale pubblicato sul sito di WeCa