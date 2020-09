Come avere appuntamenti quando si è un ragazzo single durante una pandemia

Come se incontrare una ragazza non fosse già abbastanza difficile prima della pandemia, ora con le feste cancellate, i bar spesso chiusi e il lavoro virtuale l’impresa può risultare ancora più ardua. Molti single si stanno dando agli appuntamenti online, che si sono rivelati un successo, visto che circa il 40% delle coppie statunitensi si incontra in questo modo.

Incontrare qualcuno online non significa tuttavia che i siti di appuntamenti siano l’unica opzione disponibile. Si può conoscere qualcuno chattando nei vari gruppi, o attraverso la pagina Facebook o Instagram di un amico o un blog. Anche gli eventi online possono essere utili per conoscere una ragazza al di fuori della propria cerchia di amicizie.

Potete anche chiedere a un amico fidato o a un familiare se conosce qualcuno da presentarvi. C’è una buona probabilità di successo, visto che il 30% delle coppie si incontra grazie ad amici comuni!

Una volta stabilito un legame, provate queste strategie per conoscerla meglio, e magari conquistare il suo cuore!

1 PRENDETE IL TELEFONO E CHIAMATELA

Una volta stabilito il contatto, online o attraverso gli amici, saltate i lunghissimi messaggi via testo e optate per una classica telefonata (non una videochiamata). Vi stupirete dal modo in cui la conversazione comincerà a svilupparsi, e chiamarla mostra che siete un uomo che prende l’iniziativa, cosa che non potrà non colpirla.

2 SCRIVETELE DELLE LETTERE

Se sentite di aver stabilito un buon legame telefonico e volete conoscerla meglio, mandatele una lettera.

Un aspetto positive del fatto di conoscersi in questo periodo è che sembra naturale tornare ai vecchi stili di comunicazione. Ricevere una lettera scritta a mano fa sentire speciali, e se un giorno arriverete a sposarvi avrete delle splendide testimonianze da mostrare in futuro ai vostri nipoti.