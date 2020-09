Ci sono più martiri cristiani oggi che in tutti i secoli precedenti

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

“I martiri di oggi stimolano il lavoro della Chiesa su vari fronti”, sostiene l’arcivescovo Celestino Migliore, rappresentante del Papa in Francia, e visto che al giorno d’oggi ci sono più martiri che in tutti i secoli precedenti sono un “appello urgente” sia per la Chiesa che per lo Stato a lavorare per la libertà religiosa, ma anche per l’unità tra i cristiani e l’amicizia tra tutte le religioni.

L’arcivescovo ha offerto queste riflessioni in una meditazione pubblicata dalla diocesi di La Rochelle et Saintes il 25 agosto. Il diplomatico è stato l’invitato d’onore del pellegrinaggio a Île Madame, che commemora ogni anno il martirio di oltre 800 sacerdoti durante la Rivoluzione Francese.

Dal 1910, ogni anno in una data vicina al 27 agosto la diocesi di La Rochelle et Saintes commemora l’assassinio di 829 presbiteri che si rifiutarono di prestare il giuramento costituzionale richiesto dalla Convenzione e vennero deportati ai pontoni di Rochefort durante la Rivoluzione.

Nel 1995, Papa Giovanni Paolo II ha beatificato Jean-Baptiste Souzy e i suoi 63 compagni dopo averne riconosciuto il martirio.

“Ci sono stati più cristiani martirizzati nel secolo scorso che in tutti quelli precedenti”, e la tendenza non mostra segni di diminuzione, ha segnalato l’arcivescovo Migliore nella sua meditazione.

Dato che rappresentano “una testimonianza contro la negazione della libertà religiosa e un appello urgente agli Stati affinché implementino misure di protezione”, questi “martiri di oggi stimolano il lavoro della Chiesa su vari fronti, ad esempio promuovendo la libertà religiosa, l’unità tra le Chiese cristiane, l’amicizia tra le religioni del mondo e il potere trasformatore del perdono in politica”, ha affermato.

In Francia, 230 anni fa, un mondo nuovo stava sostituendo la religione e la fede cristiana con un malinteso senso della “ragione”, ha segnalato con tristezza il Nunzio in una Messa celebrata quel giorno, sottolineando un punto in comune tra i rivoluzionari del 1789, un “regime politico e sociale che ha commesso atrocità contro tanti martiri”, e i rivoluzionari di tutti i tempi: il desiderio di creare un “uomo nuovo” senza limiti.