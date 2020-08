“Miracolo” a Signa: suor Costanza a 102 anni supera il coronavirus a casa e festeggia!

Ha sconfitto il coronavirus e ha festeggiato il compleanno numero 102. Doppio ed eccezionale traguardo per suor Costanza Midena che è stata festeggiata a Signa, in provincia di Firenze, dalle consorelle e dal sindaco Giampiero Fossi (La Nazione, 20 agosto).

Le suore infette

Nel convento si è registrato uno dei primi focolai in Toscana con numerose religiose contagiate già da marzo. Ma a differenza di loro, suor Costanza non è mai stata ricoverata in ospedale ed è riuscita a sconfiggere il virus restando all’interno dell’istituto (Avvenire, 20 agosto).

Il post su facebook

Sulla pagina Facebook “Congregazione Suore Passioniste di San Paolo della Croce“, le suore hanno voluto festeggiare il compleanno di suor Costanza con un post:

«Con grande gioia celebriamo i 102 anni di Sr Costanza Midena, tutti vissuti nella dedizione a Dio, nella preghiera e nel servizio assiduo e incondizionato ai fratelli e alle sorelle affidate a lei nella missione. La comunità ha voluto ringraziare il Signore con la celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco, don Vincenzo. La Congregazione intera gioisce e ringrazia il Signore per la fedeltà e la bella testimonianza di Sr Costanza. Abbiamo avuto la gioia e l’onore della presenza del Sindaco, prof. Giampiero Fossi, da sempre vicino alle Suore Passioniste. Grazie Sr Costanza per la tua presenza e per il dono della tua vita, che mostra intensamente la bellezza della vocazione Passionista».

