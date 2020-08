Covid, la rabbia di un prete contro “BergamoSex”: insulto al dolore dei bergamaschi

Questa volta parleremo di Bergamo, Alzano Lombardo, Nembo, non perché epicentri del coronavirus, ma perché la discoteca “Bolgia” di un paesino limitrofo, Osio Sopra, ha ospitato dal 28 al 39 agosto “BergamoSex“.

Si tratta di una festa hard – con decine di pornostar note e meno note – molto popolare anche oltre i confini della Lombardia. L’evento si è tenuto nonostante gli iniziali dubbi legati alle misure anti contagio. Tante polemiche anche per le locandine provocanti che hanno tappezzato i muri di Bergamo e dintorni, in un periodo tutt’altro che sereno per la città lombarda.

Covid e sesso

In una riflessione inviata sabato 29 agosto alle forze dell’ordine e alla Prefettura, don Gianpaolo Carrara, sacerdote bergamasco e fondatore di “Gedama-Unità di strada libera” che si batte contro la prostituzione in strada, lo definisce «una vera bolgia», quindi uguale a «una delle dieci fosse dell’inferno dantesco».

«Macché festiva erotico — scrive don Carrara — è una celebrazione assurda del piacere in mezzo a tanto grande e profondo dolore vissuto e ancora presente nel cuore di tanta gente bergamasca per il Covid 19».

Youtube - Ugo Gualandris Don Gianpaolo, sacerdote noto per il suo impegno contro la tratta.

“Insulto imperdonabile”

E’ «un grave insulto e una imperdonabile dimenticanza delle donne che fuori dal Bolgia sulla strada provinciale 525 e non solo». Il sacerdote si interroga anche su quale lezione arrivi ai giovani che avranno incrociato i manifesti pubblicitari sui social network e se non ci siano più limiti, nella società di oggi. «Smettiamola con pornostar, ciclone, bellezze mozzafiato. Persone sì… ma alla deriva!», dice.

“Docce fredde rigeneranti”

«Un avvenimento – conclude don Gianpaolo – che va a caricare di “adrenalina” l’oscuro desiderio sessuale di tante persone che più che questa manifestazione forse avrebbero bisogno di “docce fredde rigeneranti”» (Corriere della Sera, 29 agosto).