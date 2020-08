Santi e sante di padre (e madre) in figlio (e figlia)

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La famiglia cristiana è la prima scuola di santità, il luogo privilegiato per forgiare il carattere e la coscienza. Santa Teresa di Gesù Bambino amava e ammirava la sua famiglia. Di loro scrisse: «Il buon Dio mi ha donato un padre e una madre degni più del cielo che della terra». Come lei, tante altre sante figlie (o santi figli!) di un genitore diventato santo (o santa!) sono cresciuti/e in un focolare dove Dio era sempre messo al primo posto; dove si imparava a vivere secondo l’Evangelo e nella preghiera quotidiana. La Chiesa, elevandoli agli onori degli alteri, offre ai credenti un esempio da imitare e – con la loro intercessione – un aiuto a cui ricorrere.

Perché tutti questi santi – padri o madri… – non hanno solo trasmesso la loro fede: essi l’hanno arricchita della propria esperienza personale, come qualcosa di assolutamente vivente! Ecco dieci esempi significativi che hanno segnato il cristianesimo a partire dai santi Anna e Gioacchino, genitori della Vergine nonché – così li chiama un tropeo della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo – “Santi Avi di Dio”.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]