Polonia: neonata lasciata nella “Finestra della Vita” allestita in un convento di Varsavia

Le Suore Francescane della Famiglia di Maria di Varsavia (Polonia) hanno trovato lunedì mattina una neonata depositata nella cassetta Window of Life (Finestra della Vita) che hanno allestito sul muro del convento.

La cassetta è stata creata per permettere ai genitori di depositarvi un bambino in forma anonima se non possono prendersene cura.

Le suore hanno chiamato la bambina Zuzia, hanno contattato la Polizia e chiamato un’ambulanza. L’arcidiocesi di Varsavia ha dichiarato che accanto alla bambina c’era un biglietto in cui si affermava che la piccola è nata alle 3 del mattino del 24 agosto. I medici del Pronto Soccorso sostengono che la bambina sia sana.

Da quando è stata installata nella parete del convento 12 anni fa, la Window of Life ha accolto 18 bambini.