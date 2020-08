Il sacerdote che lotta contro la tubercolosi in Corea del Nord

Padre Christophe Bérard trascorre la maggior parte dell’anno in Corea del Sud. È cappellano dei francofoni di Seul ed è coinvolto nella pastorale dei migranti, ma dal 2012 ogni sei mesi il sacerdote delle Missioni Estere di Parigi parte per trascorrere un mese nella Repubblica Popolare e Democratica di Corea (nome ufficiale della Corea del Nord).

Lì lavora con la fondazione Eugene Bell, realizzando prevenzione e diagnosi e offrendo trattamenti per lottare contro la tubercolosi nel Paese comunista. Per lui è “una sfida sacra”.

“Aver vissuto in Corea del Sud mi ha permesso di comprendere meglio la Corea del Nord. Le culture sono vicine. La Corea del Nord è un Paese in cui si viene invitati, ma bisogna abituarsi a un certo numero di regole e procedure, ed essere pazienti”.

Missionario nel suo Paese

Originario di Saint-Étienne (Francia), padre Christophe è stato ordinato sacerdote nel 1993. Per dieci anni è stato sacerdote diocesano, soprattutto nei quartieri popolari di Saint-Étienne, dove ha vissuto in un appartamento in affitto sociale circondato da un’ampia popolazione magrebina. “Per me la vita missionaria è iniziata in Francia. Ho dovuto affrontare la realtà di essere straniero, e questo mi ha fatto immergere in un’esperienza sia sociale che ecclesiale che non conoscevo. Ho vissuto al centro delle questioni del luogo e ho provato il desiderio di conoscere quegli argomenti dall’interno diventando io stesso straniero”. In quel momento ha scoperto le Missioni Estere di Parigi. Qualche anno dopo, nel 2004, è arrivato in Corea del Sud.

Pyongyang, capitale della Corea del Nord

Lo attendeva una sfida di grandi proporzioni. Nel 2019 la tubercolosi ha ucciso 1,3 milioni di persone, 16.000 delle quali in Corea del Nord. Va detto che questa malattia si manifesta in due forme: quella di base e quella resistente. Il trattamento per curare quest’ultima costa 5.000 dollari, e richiede che il paziente resti confinato in un centro per 18 mesi.

Ogni anno, la fondazione Eugene Belle cura tra le 2.000 e le 3.000 persone. La fondazione lavora a stretto contatto con il Ministero della Salute nordcoreano, che le indica la lista dei centri da visitare.