Donna aggredita durante la Messa (VIDEO)

Dalla cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Philadelphia (Stati Uniti) si stava trasmettendo la Messa delle 11.00 in diretta su Internet a causa della pandemia del nuovo coronavirus.

Una donna identificata come Sarah Contrucci aveva appena terminato di leggere una delle letture quando ha ricevuto due colpi al viso. Ad aggredirla è stata un’altra donna, che la aspettava sotto l’altare.

L’artefice dell’aggressione stava pronunciando parole che i fedeli non sono riusciti a capire bene, ma sembrava arrabbiata con Dio.

I fedeli che coadiuvavano la celebrazione e la trasmissione della Messa sono rimasti scioccati, come chi assisteva alla celebrazione via Internet. Alla fine della Messa, il rettore della cattedrale, padre Dennis Gill, ha informato le autorità dell’accaduto.

La donna aggredita non ha avuto bisogno di assistenza medica. L’arcidiocesi di Philadelphia sta lavorando con il dipartimento di Polizia locale per scoprire l’identità dell’autrice dell’aggressione.

Padre Gill ha chiesto un rafforzamento dei controlli di polizia per garantire la sicurezza dei fedeli ed evitare che possano verificarsi altri atti violenti.

Ecco il video:

Another attack, this time during Holy Mass in Philadelphia yesterday. WATCH: pic.twitter.com/djTt8wVY6H

— CatholicVote.org (@CatholicVote) August 24, 2020