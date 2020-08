Come trasformare uno scapestrato in Padre della Chiesa. 4 consigli di Santa Monica

di Silvana Ramos

Siamo sinceri: a volte abbiamo desiderato ardentemente che Dio ci liberasse dal calice dei nostri figli! Lo splendido compito di essere genitori molte volte perde il suo fascino.

I nostri figli possono diventare le croci più grandi della nostra esistenza, e quando questo accade abbiamo fortunatamente una grande alleata in cielo: Santa Monica, la madre di Sant’Agostino, Padre della Chiesa.

Oltre ai grattacapi che Agostino procurò alla madre per molti anni, Santa Monica doveva anche affrontare il marito Patrizio, testardo e non certo uno sposo esemplare. La santa, però, ha avuto un ruolo fondamentale nella conversione di entrambi.

Chi conosce la vita di Sant’Agostino saprà che il suo iter di conversione ha richiesto innumerevoli lacrime e grande preoccupazione da parte di sua madre. Anche se il figlio conduceva una vita disordinata (padre di un figlio nato al di fuori del matrimonio, dedito a un’esistenza libertina e pagano incallito), la preghiera costante e la fede di Santa Monica non sono mai venute meno.

Dio è stato davvero la sua roccia e il suo baluardo, e allora, se ci è riuscita la santa, possiamo farcela anche noi. Ecco quattro consigli infallibili di Santa Monica. Seguiamoli!

1. Costanza e vita di preghiera

La costanza e la vita di preghiera figurano in cima alla lista. Santa Monica ci insegna che possiamo avere un master in crescita dei figli e un dottorato in pazienza, e anche così tutto può essere complicato, perché alla fine i nostri figli prenderanno le proprie decisioni e commetteranno i propri errori, che ci piaccia o no.

Il compito più prezioso che abbiamo come genitori è pregare per i nostri figli e dar loro l’esempio di un rapporto vicino e solido con Dio. La gioia e la forza che vengono da Cristo sono impossibili da nascondere, e parlano da sé.

È importante che i nostri figli ci vedano giorno e notte fedeli, nonostante le difficoltà, le delusioni e i dolori.