Come mai movimenti, ordini e congregazioni entrano in crisi?

Mi sono sempre chiesto coma mai nella storia dellaappaiono(ordini, congregazioni, movimenti e così via…) chee poi a poco a pocoI giovani aderiscono sempre meno, gli aderenti invecchiano e. Fa eccezione l’istituzione fondamentale:che regge miracolosamente nei secoli, pur attraversando problematiche ma uscendone sempre ringiovanita e rinnovata.

Finora non ho trovato uno studio che approfondisca i motivi di quelle crisi ma alcune caratteristiche mi sembrano costanti. Le cito in disordine:

Per quanto riguarda le singole persone, cominciano a manifestarsi le crisi di identità: chi sono io? Mi sono realizzato? Le mie qualità vengono riconosciute? Viene da ridere al pensare San Pietro o San Paolo che si fanno domande del genere. Se c’è amore di Dio si va avanti nella missione che il Signore ci ha affidato senza il timore di affondare nell’acqua del mare…

La priorità agli aspetti economici. Guai a trascurare gli aspetti economici… ma non possono avere la priorità nella mentalità di chi deve prendere le decisioni. La priorità deve essere sempre immediatamente apostolica, cominciando dai giovani. Quanti giovani desidero avvicinare? Come prego per questo?

Ricordo San Josemaría che diceva che, per essere di più, bisogna volere essere di più. Non a caso quando nascono nuove realtà ecclesiali queste pullulano di giovani. Un mio amico spagnolo mi ha fatto vedere la foto di due sue nipoti bellissime che, assieme ad altre ragazze, hanno popolato un convento di clausura. Nella Spagna di oggi… C’è una fondatrice che ha carisma… Forse qualcuno in passato avrà pensato di vendere quel convento per farne un albergo… invece ora è insufficiente e non crea problemi economici.

Nel Vangelo c’è una ricetta semplice. “La messe è molta, gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai… (Luca 10)”. Più volte ho assistito a mobilitazioni economiche encomiabili, vorrei vedere più spesso delle campagne di preghiera per le vocazioni per la vigna del Signore. Naturalmente cominciando da me…

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA PREFERISCO IL PARADISO