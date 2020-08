Alla deriva sull’unicorno bimba salvata dal capitano del “Salaminomachos” (VIDEO)

C’è anche un breve resoconto del capitano, sul CorSera; si chiama Grigoris Karnesis:

«Mi stavo avvicinando al porto di Antirrio quando le autorità portuali mi hanno avvisato di un bambino spinto al largo dalla corrente con il suo gonfiabile. Appena l’ho localizzato mi sono avvicinato. La piccola era sotto choc. Era aggrappata a questo gonfiabile, senza muoversi. Come una statua di sale. Ma quando ci ha visto ha gridato. Anche la madre, quando è stata chiamata per venirla a prendere, era nelle medesime condizioni: è stato uno spavento enorme per entrambi».

Non c’è bisogno di saperne di microchimerismo (quel fatto biologico mirabile per cui le cellule del figlio restano nel corpo della madre per anni, dopo la nascita) per capire che quel che patisce la piccola è lo stesso che prova la mamma, nel proprio corpo, in un cuore che sta impazzendo di paura ma non vuole rinunciare a sperare.

Una bambina con il suo unicorno pieno d’aria, magari uscita dai polmoni del suo papà, in mezzo al mar Egeo è tanto simile ad un incubo che tutte noi mamme di bimbi ancora piccoli potremmo fare nostro. Ma quell’unicorno (minacciato nella sua fama ora forse solo dai più rosa e meno teneri fenicotteri. Sono i trend, baby!) è il solo diaframma che la separa dalla tragedia. Insieme naturalmente alla ben più solida prontezza nel dare l’allarme da parte dei suoi genitori e nella tempestiva competenza con cui un grosso mostro d’acciaio viene portato piano piano sulla rotta del gonfiabile.

Uomini che traggono in salvo. E le carezze? In un altro momento

Ho pensato questo, guardando il breve video: benedetti uomini così razionali, concentrati, quasi freddi. Grazie che avete salvato quella piccina e avete impedito che i suoi morissero di dolore. Ma un abbraccio, una volta tratta in salvo, o almeno una carezza non ci stava? La portano sul ponte come un sacco di patate…

No, ha ragiona il capitano. Prima la si mette al sicuro, poi arriveranno le carezze. Ben tornata a riva, piccola!